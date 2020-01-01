Бесплатные номера

Виртуальные номера лучшая защита от спама

Сервис по приему SMS-оповещений — спасение от рекламы и спама. Регистрируйтесь на сайтах, не используя личный номер телефона!

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Виртуальный номер — спасение от современных реалий

Интернет стал для большинства вторым домом. Социальные сети, развлекательные порталы и сайты открыли доступ к огромному количеству информации и… рекламы. Постоянный спам значительно портит нашу жизнь, мало того, что она приходит на почту, так и на личные номера. Надоел спам? Используйте виртуальный номер от SmsCloud!

Главная проблема интернета — слив базы данных сторонним ресурсам.

Частые звонки с предложением «чего-то выгодного», становятся настойчивыми и раздражающими. Виртуальный номер, позволит регистрироваться на сайтах и не «сливать» свои контактные данные. Следовательно, нет рекламных звонков и назойливых оповещений.

Надежность

SmsCloud.ru выдает на выбранный период времени виртуальный номер, на который будут приходить смс в неограниченном количестве.

Полная автоматизация

Обработка виртуальных номеров автоматизирована, поставлена на поток. Мы не используем ручной труд, следовательно, цены на услуги у нас гораздо ниже, чем у конкурентов.

Удобство

Мы принимаем платежи любой формы оплаты. Сотрудничаем с самыми популярными платежными системами: Яндекс. Деньги, банковские карты.

Приемущества SmsCloud.ru

Бесплатный сервис без регистрации на сайте.

Предоставляем выделенные виртуальные номера для бесплатного приема сообщений от любых мобильных операторов и сервисов.

Конфиденциально.

Вы не желаете, чтобы на ваш личный номер приходило море смс спама, используйте для регистрации виртуальный, анонимный номер сервиса SmsCloud. Сохраняйте личные контакты в тайне.

Круглосуточное предоставление услуг.

Наша компания и партнеры из разных стран и часовых поясов работают беспрерывно 24/7.

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