Интернет стал для большинства вторым домом. Социальные сети, развлекательные порталы и сайты открыли доступ к огромному количеству информации и… рекламы. Постоянный спам значительно портит нашу жизнь, мало того, что она приходит на почту, так и на личные номера. Надоел спам? Используйте виртуальный номер от SmsCloud!
Частые звонки с предложением «чего-то выгодного», становятся настойчивыми и раздражающими. Виртуальный номер, позволит регистрироваться на сайтах и не «сливать» свои контактные данные. Следовательно, нет рекламных звонков и назойливых оповещений.
SmsCloud.ru выдает на выбранный период времени виртуальный номер, на который будут приходить смс в неограниченном количестве.
Обработка виртуальных номеров автоматизирована, поставлена на поток. Мы не используем ручной труд, следовательно, цены на услуги у нас гораздо ниже, чем у конкурентов.
Мы принимаем платежи любой формы оплаты. Сотрудничаем с самыми популярными платежными системами: Яндекс. Деньги, банковские карты.
Предоставляем выделенные виртуальные номера для бесплатного приема сообщений от любых мобильных операторов и сервисов.
Вы не желаете, чтобы на ваш личный номер приходило море смс спама, используйте для регистрации виртуальный, анонимный номер сервиса SmsCloud. Сохраняйте личные контакты в тайне.
Наша компания и партнеры из разных стран и часовых поясов работают беспрерывно 24/7.